З початку вторгнення РФ відкрито понад 200 проваджень за майнові злочини в Україні – поліція

Із 24 лютого по 22 березня розпочато досудове розслідування в 221 кримінальному провадженні щодо майнових злочинів в Україні, повідомила пресслужба Нацполіції.

«З 24 лютого по 6 березня слідчі підрозділів поліції розпочали досудове розслідування за 55 фактами вчинення майнових злочинів в умовах воєнного стану, зокрема 43 крадіжки, 10 грабежів, 1 розбій та 1 мародерство. Також, починаючи із 7 березня, після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство», розпочато досудове розслідування ще за 126 фактами крадіжок майна, 17 – грабежів, 24 – розбої, вчинених в умовах воєнного стану», – уточнили в поліції.

За даними правоохоронців, у період 24 лютого-22 березня 169 кримінальних проваджень стосуються крадіжок, 27 – грабежу, 25 – розбоїв.

3 березня Веровна Рада проголосувала за законопроєкт про посилення покарання за мародерство.