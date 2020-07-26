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26 липня 2020, Київ 12:58
Новини | Суспільство

Через зливу в Карпатах евакуювали 7 туристів – ДСНС

Група туристів, у складі якої було четверо дітей, поблизу гори Говерла потрапила під зливу і не змогла спуститися самостійно

Рятувальникам довелося евакуювати з туристичного маршруту в Карпатських горах сімох людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, подія сталася увечері 25 липня. Група туристів, у складі якої було четверо дітей, поблизу гори Говерла потрапила під зливу і не змогла спуститися самостійно в повному складі.

«Рятувальниками ДСНС доставлено сімох осіб, з них чотирьох дітей до урочища Козьмещик поблизу села Лазещина Рахівського району, шестеро осіб здійснили спуск самостійно. Від ДСНС для надання допомоги залучалося чотири чоловіка особового складу та дві одиниці техніки», – йдеться в повідомленні рятувальників.

25 липня вранці ДСНС попередила про підвищення рівня води у річках на заході України, у Львівській та Івано-Франківській областях. Укргідрометцентр прогнозував зокрема зливи в районі Карпат.

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