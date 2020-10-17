У Києві через зливи підтоплені деякі вулиці – «Київавтодор»

У Києві через сильну зливу 17 жовтня були підтоплені кілька вулиць, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«До роботи задіяна спеціальна техніка, зокрема, гідромонітори, мулососи, мотопомпи та 40 бригад робітників з ручного прибирання у складі 241 автодорівця. Через потужну зливу та вітер, який зривав листя, на жаль, на деяких вулицях виникали короткочасні підтоплення», – йдеться в повідомленні.

Водночас у патрульній поліції повідомляли про ускладнення руху автомобілів через підтоплення на кількох вулицях Києва.

Зливи в Києві тривали від ранку 17 жовтня. За прогнозом Укргідрометцентру, 18 жовтня в столиці України опадів не буде.