До Збройних сил від початку року долучились понад чотири тисячі контрактників – Генштаб

З початку 2021 року на військову службу за контрактом прийняли понад 4,2 тисячі осіб, з них офіцерського складу – понад 150 осіб. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У 2020 році на військову службу за контрактом прийняли близько 34 тисяч осіб, серед них офіцерського складу – 2,9 тисячі осіб.

24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році». З

Відповідно до указу, призов на строкову військову службу проведуть протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року. Утім, призвані строковики не залучатимуться до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил, заявили в Офісі президента. Призов, розраховують в Офісі президента, забезпечить співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%.