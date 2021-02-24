Зеленський підписав указ про призов на військову службу, призовники не служитимуть на Донбасі – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році». Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Цьогоріч звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні. У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19)», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до указу, призов на строкову військову службу проведуть протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року.

В Офісі президента зазначили, що призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно.

«Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись», – розповіли в ОПУ.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, призвані до Збройних сил України та інших військових формувань строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил, заявили в Офісі президента.

В ОПУ зауважили, що не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я, додали в ОПУ.

У листопаді 2020 року Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт №3689, який передбачає зміни в законі «Про військовий обов’язок і військову службу». Згідно з цими змінами, обов’язковий призов не поширюється на співробітників служби цивільного захисту.