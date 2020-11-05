Рада звільнила рятувальників від строкової служби в армії

Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт №3689, який передбачає зміни в законі «Про військовий обов’язок і військову службу». Згідно з цими змінами, обов’язковий призов не поширюється на співробітників служби цивільного захисту.

За ухвалення документу за основу висловився 281 народний депутат, за прийняття в цілому – 282. Проти не виступив жоден парламентар.

Згідно з законопроєктом, тепер від призову до армії звільняються всі співробітники рядового і начальницького складу «служби цивільного захисту – на весь період їх служби».

Ініціатором законопроєкту вказаний прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як йдеться в пояснювальній записці, документ розробила Державна служба з надзичайних ситуацій за власною ініціативою.

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«Органи та підрозділи ДСНС як у мирний час, так і в особливий період постійно забезпечують реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, гасіння пожеж на всій території держави, здійснюють заходи щодо гуманітарного розмінування місцевості та об’єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, виконують завдання з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів і доставки гуманітарних вантажів», – йдеться в записці, підписаній міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Як стверджується в супровідній записці, ухвалення змін дозволить за рахунок призовників «комплектування людськими ресурсами органів та підрозділів ДСНС, що дасть змогу якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану та проведення цільової мобілізації».

Досі від призову на період служби звільнялися тільки співробітники органів Національної поліції.