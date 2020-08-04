Ціна золота вперше в історії сягнули 2 тисячі доларів за унцію

Ціна золота 4 серпня вперше сягнули 2000 доларів за унцію, свідчать дані біржових торгів.

Ціна золота, яке є захисним активом під час економічної невизначеності, в цьому році зросли більш ніж на 30%, оскільки спалах коронавірусної інфекції в усьому світі спричинив значні втрати.

«Це не дивно, зважаючи на велику кількість нових випадків COVID-19, дискусій, що тривають у Конгресі США щодо додаткового пакету економічної допомоги, дедалі поширеніших негативних реальних процентних ставок та високо оцінених фондових ринків», – пише у своєму аналізі німецький Commerzbank.

Попередній історичний максимум ціна золота оновила 27 липня. Раніше абсолютний рекорд був установлений у вересні 2011 року, коли унція золота коштувала близько 1921 долара.