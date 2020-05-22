Оновлений зоопарк у Києві відкриють для відвідувачів 23 травня – Кличко

У Києві з 23 травня планують відкрити зоопарк, де завершили першу чергу реконструкції, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Із 23 травня готовий буде зустріти гостей і київський зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції. І тепер чимала частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому. Нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями. Громадські вбиральні, медпункт. Облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів», – повідомив Віталій Кличко.

Також, за словами мера, в зоопарку ще триває будівництво нового приматника, а біля входу облаштують океанаріум та фудкорти. Триває також будівництво паркінгу для відвідувачів на 500 авто, його планують відкрити в липні, додав Кличко.

«Працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм і заходів безпеки в режимі міського парку. Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам вимірюватимуть температуру. Встановили дезінфектори для рук, а також обмеженою буде кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку. І я закликаю киян дотримуватися правил безпеки», – додав Кличко.

Офіційним часом заснування зоопарку і початком його діяльності у Києві вважається 21 березня 1909 року. У 2017 році розпочалася глобальна реконструкція столичного звіринця. Серед змін – новий вхід – на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної, де відвідувачів зустрічатиме 15-метрова різнобарвна скульптура жирафа.