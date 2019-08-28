Ліга Європи: «Зоря» просить уболівальників про підтримку в «доленосній зустрічі»

Луганська «Зоря» звернулася до футбольних уболівальників із проханням про підтримку у матчі-відповіді раунду плейоф Ліги Європи, в якому команда 29 серпня прийме іспанський «Еспаньйол».

«Перед нами – непроста ситуація. Але ми знаємо, що за підтримки справжніх уболівальників усі труднощі нам до снаги! Від імені команди, яка вершить свою долю, запрошуємо вас підтримати «Зорю» в цій доленосній зустрічі! Ми граємо для вас, віддаючи всі свої сили, щоб ви відчули шквал емоцій і напруження боротьби. Нам потрібно відчути вашу підтримку і віру в команду з боку важливого 12-го гравця!» – звернувся клуб до своїх шанувальників.

У першому матчі, який відбувся в Барселоні 22 серпня, «Зоря» програла 1:3, хоча після першого тайму вела перед. Для загальної перемоги луганській команді треба перемогти 2:0 або з різницею в три м’ячі.

Початок матчу на «Славутич-Арені» в Запоріжжі – 29 серпня о 20:00.