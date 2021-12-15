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Зарплата головного лікаря не може перевищуватиме середню у медперсоналу на понад 60% – уряд

У МОЗ кажуть: нині розмір посадового окладу керівника медзакладу може вдесятеро перевищувати мінімальний посадовий оклад лікарського складу колективу

Уряд 15 грудня ухвалив постанову щодо ліквідації диспропорції між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я.

«Відповідно до постанови, посадовий оклад керівника не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медпрацівників закладу охорони здоров’я більш як на 60 %. Також керівники будуть зобов’язані диференціювати рівень заробітної плати працівників з урахуванням їхньої кваліфікації, обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи», – повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Як прокоментував профільний міністр Віктор Ляшко, нині розмір посадового окладу керівника медзакладу може вдесятеро перевищувати мінімальний посадовий оклад лікарського складу колективу.

«Така ситуація демотивує колектив працювати далі. Тому тепер керівники закладів охорони здоров’я будуть мотивовані вживати заходів для підвищення заробітної плати своїм працівникам», – сказав Ляшко.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

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