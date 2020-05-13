Гривня зростає на міжбанку через «Нафтогаз» і аукціон з продажу ОВДП

На українському міжбанківському валютному ринку триває зростання національної валюти. За даними Finance.ua, станом на 13:55 котирування склали 26 гривень 68,5–70,5 копійки за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 69 копійок за долар, це одразу на 10 копійок менше за офіційний курс на 13 травня.

«Попит нижчий за пропозицію. НБУ продовжує поки купувати по 26,68 гривні, що й утримує долар від подальшого просідання», – відзначили фахівці сайту «Мінфін».

Серед чинників, які вплинули на посилення гривні, експерти вказали розпродаж долара НАК «Нафтогаз» (цей обсяг 12 травня викупив НБУ по 26,815 гривні) та продаж Міністерством фінансів ОВДП на 3 і 6 місяців на 19,4 мільярда гривень із прибутковістю у межах 11,28% річних.