ЗСУ знають, як деокупувати Кінбурнську косу – Гуменюк

Російські військові продовжують використовувати населення окупованої Кінбурнської коси як «живий щит», але ЗСУ знають, як деокупувати цю територію, сказала в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона нагадала, що Кінбурнська коса – це півострів, який сполучений з окупованою частиною Херсонщини, і це єдина територія Миколаївської області, яка досі залишається під контролем РФ.

«Ворог уже давно замінував за периметром населені пункти, які там є для того, щоб місцеве населення нікуди не поділося. Ворог продовжує використовувати місцеве населення як живий щит, ховаючись за ними, розташовуючи буквально артилерійські розрахунки у дворах місцевих жителів, обстрілюють протилежний берег – Очаківську, Куцурубську громади для того, щоб час від часу тероризувати Миколаївщину і перемикати увагу Сил оборони», – сказала Гуменюк.

Кінбурнську косу деокупувати непросто, але українські військові знають, як це зробити, каже вона.

«Має бути збіг кількох обставин, які будуть створені штучно бойовим розрахункам нашим і, звісно, свої плани наперед ми не обговорюємо і не розголошуємо. Ми їх точно маємо, ми їх реалізуємо. Не завжди це вдається. Тут треба розуміти, що Кінбурнська коса відділена від тієї частини Миколаївської області, яка вже деокупована, великим Дніпро-Бузьким лиманом. Це шлях для транспортного цивільного судноплавства. Ворог тримається за Кінбурнську косу для того, щоб тиснути на економіку України, саме тому вони звідти нікуди не йдуть – щоб продовжувати контролювати цей транспортний морський коридор», – зауважила спікерка.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.