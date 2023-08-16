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Війська РФ заборонили цивільним переміщення між Голою Пристанню і Кінбурнською косою – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, ця заборона діє з 15 по 26 серпня

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів», – йдеться у вечірньому зведенні штабу.

Місто Гола Пристань розташоване на окупованій частині Херсонщини. Кінбурнська коса розташована на окупованій частині Миколаївської області за кілька кілометрів від Очакова. Місцева влада неодноразово повідомляла, що Очаків зазнає російських атак саме з цієї території.

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