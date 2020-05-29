Понад 20 нових випадків COVID-19 виявили у ЗСУ – командування

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 23 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

«У Збройних силах України хворіють 90 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, що спричинена коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 108 осіб, летальних випадків – 3», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на ізоляції перебувають 295 осіб.

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Станом на ранок 29 травня в Україні зареєстровано 22 811 випадків COVID-19 (+429 за минулу добу), 679 людей померли, 8 934 – одужали.