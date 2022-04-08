Весняний призов на строкову військову службу в Україні у 2022 році не проводитиметься – ЗСУ

Весняний призов на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань України у 2022 році не проводитиметься, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Зокрема, у зв’язку з військовою агресією російської федерації та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію. Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів», – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ кажуть, що завдяки загальній мобілізації наразі потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

У Росії, яка вторглася повномасштабною війною в Україну, навпаки триває весняний призов. Із 1 квітня до 15 липня 2022 року там проходить чергова весняна призовна кампанія, яка також торкається тимчасово окупованих територій України. Згідно з указом, підписаним президентом Росії Володимиром Путіним, на обов’язкову військову службу викликають майже 135 тисяч осіб.