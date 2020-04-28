Онлайн-конференція глав МЗС у «нормандському форматі» відбудеться 30 квітня – Кулеба

Онлайн-конференція міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії в «нормандському форматі» відбудеться 30 квітня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Давно назріла необхідність у розмові міністрів «нормандського формату», адже ми бачимо, що рішення нормандського паризького саміту пробуксовують, і ми маємо дати імпульс на шляху до їх виконання для того, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні, де треба буде досягати нових домовленостей і рухатися до припинення війни, деокупації українських територій і, врешті-решт, до припинення російської агресії загалом», – сказав Кулеба.

Він додав, що сторонам наразі треба оцінити те, що вже було зроблено з моменту Паризького саміту, встановити причини, чому на певних напрямках переговорів «відбувається стагнація» і напрацювати «нариси рішень для наявних проблем», а також надати імпульс Тристоронній контактній групі.

Раніше і міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас анонсував на цей тидждень переговори зі своїми колегами з України, Франції та Росії, які будуть спрямовані на відновлення зусиль з припинення бойових дій на сході України.​

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.