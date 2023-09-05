Посол Боднар: Україна розраховує на контакт Зеленського та Ердогана найближчими днями

Україна розраховує на контакт найближчими днями президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо результатів переговорів в Сочі, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.



«У нас перед зустріччю Ердогана і Путіна відбулися дуже плідні переговори. Досить широкомасштабно обговорено проблемні питання, які існували по зерновій ініціативі. Позицію української сторони Туреччина прекрасно знає. Що саме мав на увазі президент Ердоган (кажучи, що Україні слід пом’якшити підхід щодо зернової угоди – ред.) ми дізнаємося найближчими днями, оскільки ми розраховуємо на контакт між президентами Зеленським і Ердоганом щодо наслідків зустрічі в Сочі», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, очевидно, що йдеться про бажання виробити нові підходи до функціонування зернового коридору, які мали б врахувати позицію російської сторони.



«Для нас є чіткою лінією те, що послаблення санкцій щодо країни-агресора – це шлях в нікуди, шлях до продовження війни. Ми це чітко довели до відома нашим партнерам, в тому числі Туреччині. В нас позиція зрозуміла – ми виступаємо за відновлення зернової угоди, але є й альтернативні шляхи. Це той напрямок, в якому ми можемо працювати з нашими партнерами», – додав посол.

Василь Боднар зауважив, що, скоріш за все, триватимуть подальші переговори щодо того, як ООН чи Туреччина будуть формувати нові пропозиції з урахуванням нинішніх реалій.

4 вересня пройшли переговори в Сочі між президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі Ердоган повідомив, що Анкара підготує нові пропозиції з ООН щодо відновлення угоди щодо експорту зерна з України. Серед іншого, лідер Туреччини сказав, що для того, щоб «мати можливість робити спільні кроки з Росією, Україні необхідно пом’якшити свій підхід».

Зернова угода, або Чорноморська зернова ініціатива, за якою продовольство вивозилося із заблокованих Росією чорноморських портів, була укладена в липні 2022 року. Документи підписали з одного боку представники України, Туреччини та ООН, з іншого – Росії, Туреччини та ООН. В угоді обумовлювалися умови безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції Чорним морем із російських та українських портів під гарантії ООН та Туреччини.

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

Після цього російські війська почали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.