Субота на фронті: шість обстрілів, втрат немає – штаб

Протягом доби 21 грудня бойовики незаконних збройних формувань шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться в зведенні.

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Зокрема обстріли зафіксували поблизу Кримського, Зайцевого, Хутора Вільного, Новотроїцького та Пісків.

За даними штабу ООС, загиблих та поранених серед українських військових протягом минулої доби та з початку попередньої не було. Також наразі не зафіксовано обстрілів 22 грудня.

Тим часом у збройних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про обстріли окупованих ними територій з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.