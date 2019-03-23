У штабі розповіли, як пройшла доба на фронті

Один військовий Збройних сил України отримав поранення внаслідок обстрілів 22 березня, ще один отримав поранення – такі підсумки доби 22 березня на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Всього в штабі повідомляють про шість обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних угруповань.

Згідно з повідомленням, обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Водяне, Новомихайлівка у Донецькій області.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили чотири обстріли: двічі з мінометів калібру 120 міліметрів, а також із мінометів 82-го калібру – поблизу села Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 міліметрів – у районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-1», – йдеться у заяві штабу.

Своєю чергою в незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють про нібито 14 обстрілів з боку ЗСУ.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» заявляють про 11 порушень режиму тиші з боку українських військових.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.