Внаслідок обстрілів на фронті загинув один військовий, трьох поранено – штаб

Один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення внаслідок обстрілів бойовиків у зоні проведення Операції об’єднаних сил 25 серпня, повідомляє штаб ООС.

За даними штабу, протягом доби бойовики незаконних збройних угруповань 13 разів порушували режим тиші, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема, згідно з повідомленням, в зоні оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Миколаївки, Водяного, Мар’їнки, Авдіївки, Павлополя і Троїцького.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу Шумів з напрямку району Шахта 6-7 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї; в районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Південного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться у зведенні.

З початку доби 26 серпня обстрілів з боку бойовиків не фіксували.

Бойовики, своєю чергою, заявляють про обстріли окупованих ними територій з боку ЗСУ протягом доби 25 серпня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.