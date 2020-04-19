Доба в зоні ООС: п’ять обстрілів, троє поранених

Контрольовані Росією бойовики п’ять разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил вранці 19 квітня. Внаслідок обстрілів, за зведенням, троє українських військовослужбовців отримали поранення.

За даними штабу, бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 міліметри, озброєння машин піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

«Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», де зафіксовано чотири обстріли. Так, з мінометів калібру 120 міліметри та 82 міліметри окупаційні війська випустили 11 мін по наших підрозділах поблизу Луганського, а захисників Травневого обстріляли з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у зведенні.

Також обстрілів зазнали позиції української армії поблизу Кримського та Лебединського.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», зі свого боку, звинувачує ЗСУ в обстрілі окупованої ним території 18 квітня. Аналогічне угруповання «ЛНР» подібних заяв наразі не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.