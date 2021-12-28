Уряд оприлюднив розпорядження про звільнення заступника міністра освіти після скандалу з «помічницею»

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки України, яку він обіймав з 15 липня 2020 року, повідомила пресслужба МОН.

Розпорядження від 28 грудня опубліковане на сайті уряду. Згідно з документом, Гарбарука звільнили за власним бажанням.

Це сталося після того, як кілька днів тому було оприлюднене фото із мером Львова Андрієм Садовим, заступником міністра Ігорем Гарбаруком і Христиною Тишкун, яку, за даними ЗМІ, Гарбарук представив як свою помічницю. Сукня Тишкун викликала критику в соцмережах, її назвали надто відвертою для робочої зустрічі, на яку приїхали чиновники.