Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання за позовом Зеленського у справі Федини і Звіробій

Наступне засідання за позовом президента Володимира Зеленського у справі народної депутатки від «Європейської солідарності» Софії Федини і волонтерки Марусі Звіробій заплановане у Галицькому міському суді Львова 20 липня. Про це Радіо Свобода повідомила сама Федина.

«Наразі ми все ще на стадії підготовчого засідання. Кілька разів були переноси: то хтось хворів, то слідчий не з’являвся, то в Зеленського часу не було прийти. Мало бути засідання ось – 20 травня, – але його перенесли, бо був пленарний день», – зауважила Федина у коментарі Радіо Свобода.

Вона також додала, що вважає справу щодо себе «однозначно політичною».

«Я вам гарантую: якби я не була у фракції «Європейської солідарності», а була би сама по собі, ніякої справи б взагалі не було. Я вважаю, що це була спроба атакувати саме Петра Порошенка...», – зазначила Федина у коментарі Радіо Свобода.

26 жовтня 2019 року народна депутатка «Європейської солідарності» Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій провели трансляцію у соцмережах, у якій розкритикували події, пов’язані з візитом президента у Золоте. Зокрема, Федина, апелюючи до Зеленського, сказала: «Там ненароком може розірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково».

За ці слова 12 лютого 2020-го Федині вручили підозру у погрозі вбивством президенту та повістку на допит.

За місяць – 10 березня 2020-го – Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (Федина мала прибувати на допити до слідчого, прокурора або суду, не відлучатися за межі Києва й області без дозволу слідчого, повідомляти про зміну місця проживання і роботи).

29 липня 2020-го представниці «Європейської солідарності» вручили обвинувальний акт, а 27 жовтня у Львові розпочалося і одразу ж завершилося перше підготовче засідання у її справі.

У разі доведення провини, їй загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.