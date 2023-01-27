КМВА попереджає про звуки вибухів у передмісті Києва

Київська міська військова адміністрація попереджає про звуки вибухів у передмісті Києва – працюватимуть сапери.
«У передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів. Не панікуйте! Це працюють наші сапери. Сьогодні, 27 січня, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні адміністрації.
Такі повідомлення з'являються не вперше. На тлі повномасштабного вторгнення Росії влада попереджає місцевих жителів про планову роботу саперів, аби ці звуки не були сприйняті як атаки російських військ.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ