КМВА попереджає про звуки вибухів у передмісті Києва

Київська міська військова адміністрація попереджає про звуки вибухів у передмісті Києва – працюватимуть сапери.



«У передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів. Не панікуйте! Це працюють наші сапери. Сьогодні, 27 січня, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні адміністрації.

Такі повідомлення з'являються не вперше. На тлі повномасштабного вторгнення Росії влада попереджає місцевих жителів про планову роботу саперів, аби ці звуки не були сприйняті як атаки російських військ.