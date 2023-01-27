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КМВА попереджає про звуки вибухів у передмісті Києва

Пес на ім'я Патрон, навчений шукати вибухівку. Талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), який здобув велику популярність. Фото ілюстративне

Київська міська військова адміністрація попереджає про звуки вибухів у передмісті Києва – працюватимуть сапери.

«У передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів. Не панікуйте! Це працюють наші сапери. Сьогодні, 27 січня, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні адміністрації.

Такі повідомлення з'являються не вперше. На тлі повномасштабного вторгнення Росії влада попереджає місцевих жителів про планову роботу саперів, аби ці звуки не були сприйняті як атаки російських військ.

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