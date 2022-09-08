У Міноборони запевнили, що «не варто хвилюватися» через зимову форму для військових ЗСУ

Джерела забезпечення зимовою військовою формою військових Збройних сил України диверсифіковано, усі ризики враховано, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«У вересні наша увага буде зосереджена на постачаннях у контексті зими. Ви вже зараз бачите чимало хвилювань та повідомлень щодо зимового одягу. Не варто хвилюватися. Тут джерела забезпечення також диверсифіковані, тобто ми врахували всі ризики. Нашими постачальниками зимового одягу будуть українські виробники, імпорт за контрактами Міноборони та матеріально-технічна допомога наших партнерів. Наприклад, цього тижня як матеріально-технічну допомогу від однієї з дружніх країн ми отримали понад 11 тисяч комплектів зимової форми. І це лише перший крок лише від однієї країни. Найближчими тижнями цифри оновлюватимуться дуже динамічно», – сказала Маляр на брифінгу.

Також, за її словами, з 1 до 7 вересня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало понад 42 тисячі бронежилетів, понад 11 тисяч шоломів, понад 18 тисяч пар взуття і більш ніж 6 тисяч комплектів форми.

Маляр зазначила, що станом на 7 вересня лише за рахунок прямих контрактів Міноборони на складах ЗСУ сформовано резерв бронежилетів обсягом понад 100 тисяч одиниць. Крім цього, є ще гуманітарна та матеріально-технічна допомога, додала вона.

Міноборони, запевнила Маляр, профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення.

«Перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану – це ті 30 тисяч, про які ви знаєте, та виплати за безпосередню участь у бойових діях – це 100 тисяч. Вони будуть профінансовані за планом у другій половині вересня, коли буде опрацьовано надані відомості від військових частин», – пояснила Маляр і долала, що у вересні планується виплатити за серпень близько 72 млрд грн.

Торік метеорологічна зима, принаймні у Києві, почалася пізніше, 20 грудня. Росія почала своє повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці зими, 24 лютого.