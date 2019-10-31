Прем’єр Гончарук розповів про готовність доріг України до зими

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд відповідально готується до зими і для безпеки на дорогах мобілізував всі ресурси.

«Хоч «Укравтодор» і залучає додатково приватні будівельні компанії, проте облавтодори – основні виконавці робіт з утримання доріг. І в них достатньо ресурсів для боротьби зі снігом... Україна до зими готова», – написав Гончарук на сторінці у Facebook.

Він додав, що сьогодні в регіони вирушили 54 нові спеціальні машини, загалом 4641 одиниць техніки готові «оперативно реагувати на складні погодні умови».

Раніше державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») звернулося з проханням до українських водіїв щодо підготовки своїх транспортних засобів для поїздок у зимову пору.