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31 жовтня 2019, Київ 19:29
Новини | Суспільство

Прем’єр Гончарук розповів про готовність доріг України до зими

Загалом 4641 одиниць техніки готові «оперативно реагувати на складні погодні умови», кажуть в уряді

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд відповідально готується до зими і для безпеки на дорогах мобілізував всі ресурси.

«Хоч «Укравтодор» і залучає додатково приватні будівельні компанії, проте облавтодори – основні виконавці робіт з утримання доріг. І в них достатньо ресурсів для боротьби зі снігом... Україна до зими готова», – написав Гончарук на сторінці у Facebook.

Він додав, що сьогодні в регіони вирушили 54 нові спеціальні машини, загалом 4641 одиниць техніки готові «оперативно реагувати на складні погодні умови».

/**/ /**/ Владислав Криклій, міністр інфраструктури України
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Раніше державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») звернулося з проханням до українських водіїв щодо підготовки своїх транспортних засобів для поїздок у зимову пору.

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