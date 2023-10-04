«Доведеться активніше пересуватися»: у ЗСУ кажуть, що з настанням дощів і холодів тактика на фронті зміниться

Із настанням холодів Збройні сили України будуть змушені змінювати тактику на полі бою, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Тактика буде мінятися, це зрозуміло. По-перше, впаде листя. По-друге, підуть дощі. Ми проводимо відповідну підготовку, змінюємо тактику маскування. Доведеться нам активніше пересуватися, втім, як і ворогу. Тому що безпілотники, які проводять весь час розвідку, будуть бачити більше», – сказав він.

Штупун додав, що російські війська, як і раніше, на різних напрямках окопуються і будують оборону.

Військові експерти очікують, що через період опадів і скорочення світлового дня пересування з листопада по березень в Україні буде ускладнене через бездоріжжя. Холодні і болотисті умови, кажуть вони, вплинуть на матеріально-технічне забезпечення як для ЗСУ, так і для російських сил. Крім того, у холодний сезон зазвичай падає інтенсивність боїв.