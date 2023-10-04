Десант розвідки у Криму: окупанти готуються до боїв?

- Генштаб ЗСУ пише про «частковий успіх» західніше Роботиного Запорізької області. А Інститут вивчення війни вказує на те, що бойові спроможності російських підрозділів, які воюють на Оріхівському напрямку на Запоріжжі, значно погіршилися.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Українська розвідка повідомляє про висадку у Криму і жорсткий бій там. Водночас у ГУР підтвердили і втрати, які, як запевняють, не співмірні з російськими. Спецслужби Росії заявляють про полоненого. Деталі операції.
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