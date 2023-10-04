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Політика

Десант розвідки у Криму: окупанти готуються до боїв?

  • Генштаб ЗСУ пише про «частковий успіх» західніше Роботиного Запорізької області. А Інститут вивчення війни вказує на те, що бойові спроможності російських підрозділів, які воюють на Оріхівському напрямку на Запоріжжі, значно погіршилися.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Українська розвідка повідомляє про висадку у Криму і жорсткий бій там. Водночас у ГУР підтвердили і втрати, які, як запевняють, не співмірні з російськими. Спецслужби Росії заявляють про полоненого. Деталі операції.
  • Україну можуть запросити у ЄС вже у 2030, розповів журналістам голова Європейської ради Шарль Мішель. Американське видання Politico пише, що ЄС погодиться почати переговори про вступ України вже у грудні. Що із домашнім завданням?
  • Палата представників Конгресу США вперше у своїй історії відправила спікера, республіканця Кевіна Маккарті, у відставку, зокрема і через його позицію щодо допомоги Україні. Як ця відставка вплине на надання Україні допомоги від США?
  • ДБР завершило розслідування щодо розстрілу учасників Революції гідності в лютому 2014 року. Майже через 10 років після подій обвинувачення скерували до суду.

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