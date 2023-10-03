ЗСУ незначно просунулися на межі Донецької та Запорізької областей і біля Бахмута – ISW

Українські сили незначно просунулися поблизу кордону Донецької та Запорізької областей і поблизу Бахмута 2 жовтня, ідеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки). Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бахмутському напрямках», – указано в повідомленні.ʼ

ISW також оновив свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного (13 км на південь від міста Оріхів) унаслідок контратак росіян між 13 і 30 вересня. За даними аналітиків, кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.

Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного на заході Запорізької області, що є елементом еластичної оборони проти наступальних дій ЗСУ, повідомляли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук у руки», – відзначали фахівці 1 жовтня.