ISW: війська РФ знизили темпи наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна

Останніми днями російські війська знизили темпи своїх локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські й українські офіційні особи дедалі частіше повідомляють про зменшення наземних атак Росії на Куп’янському й Лиманському напрямках, що свідчить про те, що українські наступальні операції відвели російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і значно погіршили наступальні зусилля Росії на цій лінії», – йдеться в повідомленні.

ISW раніше оцінював, що російські наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна мали на меті закріпити тут українські сили і відвести їх від більш критичних ділянок фронту.

За даними ISW, російська авіація стала дедалі активнішою на цій лінії, в той час як «наземні атаки, очевидно, зменшилися, а російські джерела постійно стверджують, що російські авіаудари вражали контрольовані Україною мости через річку Оскіл – імовірно, щоб завадити загрозі будь-яких українських наступальних операцій на схід від річки».

Аналітики також зауважили, що російська авіація посилює свою активність у Харківській, Луганській і Херсонській областях і, очевидно, менш активна в районах західної частини Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступальні операції.

У ранковому зведенні Генерального штабу України від 28 вересня йшлося про відсутність наземних атак російських сил на Куп’янському та Лиманському напрямках, тоді як у вечірньому зведенні від 28 вересня повідомлялося лише про одну атаку на південь від Кремінної поблизу Білогорівки.