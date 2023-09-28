Генерал Годжес про критику українського контрнаступу: «Це непрофесійні та марні заяви»

Тим, хто «за 8000 км» критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе. Так тезу висловив колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес під час дискусії у Вашингтоні «Перемога України: блимає жовтий сигнал?».

Годжес відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критичних зауважень на адресу дій української армії у війні.

«Це непрофесійні та марні заяви», – сказав Бен Годжес.

Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не відправила б своїх солдатів у бойові дії. «Голос Америки» також писав раніше про дискусію між експертами, які заявили, що якби наступ в Україні вела американська армія, вона би спиралася на підтримку авіації, яка б розбила укріплення противника ще задовго перед тим, як відправили б піхоту.

«Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою», – наголосив Годжес. За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Також, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський Генштаб.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» Бен Годжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контрнаступу є невиправданою. «На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності», – сказав Годжес.