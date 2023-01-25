Ресурсів для нормального продовження і завершення опалювального сезону достатньо – Шмигаль

Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим – в України достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі, заявив 24 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Від початку першої масованої ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває», – сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, наразі у газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля. Також НАК «Нафтогаз України» дозволено залучити грант від ЄБРР на 189 млн євро, щоб імпортувати додаткові об’єми газу.

Минулого тижня Україна пройшла «екватор» зими.