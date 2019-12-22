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22 грудня 2019, Київ 11:02
Новини | Суспільство

Зимове сонцестояння: найдовша ніч у році позаду

Друїди святкують зимове сонцестояння у Стоунхенджі, Велика Британія, грудень 2017 року

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22 грудня – найкоротший світловий день 2019 року. За даними порталу Time and date, цього дня сонце за київським часом зійшло о 7:56, а сяде о 15:56.

Відтак світла частина доби триватиме близько 8 годин. Сутінки та ніч на 22 грудня тривали близько 16 годин. Надалі цей час ставатиме коротшим.

Зимове сонцестояння зазвичай припадає на 21 чи 22 грудня. В цей період ось Землі перебуває під найбільшим кутом нахилу щодо сонця, і воно тримається найнижче над земною поверхнею.

Літне сонцестояння, після якого день ставатиме коротшим, припадає на 20 чи 21 червня.

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