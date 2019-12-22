Зимове сонцестояння: найдовша ніч у році позаду

22 грудня – найкоротший світловий день 2019 року. За даними порталу Time and date, цього дня сонце за київським часом зійшло о 7:56, а сяде о 15:56.

Відтак світла частина доби триватиме близько 8 годин. Сутінки та ніч на 22 грудня тривали близько 16 годин. Надалі цей час ставатиме коротшим.

Зимове сонцестояння зазвичай припадає на 21 чи 22 грудня. В цей період ось Землі перебуває під найбільшим кутом нахилу щодо сонця, і воно тримається найнижче над земною поверхнею.

Літне сонцестояння, після якого день ставатиме коротшим, припадає на 20 чи 21 червня.