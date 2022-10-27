Україна в кінці тижня перейде на зимовий час

30 жовтня о 4-ій годині за київським часом Україна перейде на зимовий час: стрілки годинників переведуть на одну годину назад.

Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий», тобто свій стандартний поясний час.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.

19 березня 2021 року Верховна Рада не підтримала в другому читанні законопроєкт №4201, який передбачає скасування переходу на літній час. Після голосування тодішній спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував направити документ на доопрацювання комітету з питань економічного розвитку з наступним поданням на повторне друге читання. За це висловилися 226 народних депутатів.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пізніше заявив, що після переходу України на зимовий час парламент може повернутися до розгляду законопроєкту про відмову від переходу на літній час.