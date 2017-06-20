Голова МЗС Росії назвав «русофобською одержимістю» розширення списків для санкцій США

Міністр закордонних справ Росії назвав «русофобською одержимістю» внесення нових фізичних і юридичних осіб у списки для обмежень, запроваджених раніше кількома пакетами через агресію Росії проти України, спершу у Криму, а потім на частині Донбасу.

Як сказав він на прес-конференції в Москві після зустрічі з колегою з Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, це, «звичайно, не поліпшує атмосфери», а санкції «вчергове запроваджуються «на рівному місці».

За словами Лаврова, він не може висловити «нічого, крім жалю, з приводу русофобської одержимості американських колег», яка, заявив він, «переходить усі межі».

Раніше у вівторок у США до списків для різних пакетів уже чинних санкцій додали загалом іще кілька десятків фізичних і юридичних осіб із Росії, а також із окупованих територій Криму й частини Донбасу.

Серед іншого, до розширених списків потрапили фактичні чиновники владних органів, насаджених Москвою у Криму чи самопроголошених на окупованих частинах Донбасу, «центральні банки» угруповань «ДНР» і «ЛНР», російський «ЦМРБанк», який обслуговує клієнтів на територіях, захоплених угрупованнями «ДНР» і ЛНР», заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров, що очолює так звану «міжвідомчу комісію», через яку уряд Росії здійснює економічний контроль над окупованою частиною Донбасу, російська приватна військова компанія «Вагнера» і її керівник Дмитро Уткін, холдинг охоронних структур «Вовк», що належить уже підсанкційному прокремлівському байкерському клубові «Нічні вовки», і його президента і тренера з бойових мистецтв, а також московський «Байк-центр», що контролюється вже підсанкційним лідером «Нічних вовків» Олександром Залдостановим – загалом 21 фізична і юридична особа.

Крім того, санкції будуть стосуватися ще 11 фізичних і юридичних осіб в окупованому Криму, серед них шести банків, що працюють на півострові. Ще шість компаній і осіб у Росії потраплять під обмеження через те, що допомагали уникнути санкцій іншим підсанкційним, визначеним раніше – серед них Олександр Бабаков, спецпредставник президента Росії зі зв’язків зі «співвітчизниками», що вже перебуває під санкціями ЄС, і двоє працівників його апарату. Також обмеження запровадять щодо 20 компаній, що на 50 відсотків чи більше належать підсанкційній російській компанії «Транснєфть».

Рішення було оголошене в день, коли у США з робочим візитом перебуває президент України Петро Порошенко.

США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також Європейський союз скоординовано запровадили по кілька пакетів санкцій щодо фізичних і юридичних осіб із Росії і окупованих територій України у Криму й на частині Донбасу, а також проти деяких колишніх українських посадовців через їхню роль у дестабілізації становища в Україні на початку 2014 року і в подальшій агресії Росії у Криму й на частині Донбасу. Нині в Конгресі США розглядають законопроект, який надав би санкціям США, запровадженим президентськими указами, сили закону і запровадив би конгресовий контроль за їхнім можливим зняттям. В адміністрації США заявляють, що ця пропозиція контрпродуктивна і що адміністрація повинна мати можливість сама гнучко регулювати ці санкції.

Дональд Трамп у перебігу передвиборчої кампанії не раз заявляв, що в разі перемоги може скасувати санкції щодо Росії. Але, прийшовши до влади, він не став цього робити, представники його адміністрації тепер заявляють, що чинні санкції мають діяти далі, доки не будуть подолані причини їхнього накладення – до виконання мінських домовленостей і врегулювання на Донбасі для однієї частини санкцій і деокупації Криму для іншої.