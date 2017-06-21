У Бельгії повідомили про зрив спроби теракту на багатолюдному вокзалі

У Бельгії заявили про зрив спроби терористичного акту на багатолюдному Центральному вокзалі у столиці Брюсселі, що неподалік головної площі міста Ґранд-плас.

За повідомленнями, сапери здійснили контрольований вибух поясу з вибухівкою, який мав на собі підозрюваний нападник. Вокзал, який евакуювали після незначного вибуху, що стався поруч із імовірним нападником, перевіряють, чи немає інших небезпек.

Як виглядає, крім підозрюваного нападника, ніхто не потерпів. Його доля після того, як військові, що патрулювали на вокзалі, за повідомленнями, «знешкодили» його пострілами, досі не відома.

За словами очевидців, чоловік віком 30–35 років був дуже збуджений і вигукував фрази про джигадистів і слова «Аллах акбар», а потім підірвав щось на своєму багажному візку. Невеликий вибух викликав спалах вогню.

Преса повідомляє, що ймовірний нападник також був із рюкзаком і мав на собі пояс із вибухівкою.

Поліція Брюсселя повідомила, що після «знешкодження» підозрюваного нападника ситуацію взяли під контроль.

Точніших даних про інцидент досі немає.