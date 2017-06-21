В Афганістані підтвердили повернення контролю над районом Тора-Бора

Афганські силовики знову повернули контроль над місцевістю Тора-Бора, визволивши її від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава», підтвердили афганські посадовці.
Місцевість Тора-Бора в адміністративному районі Пачиґарам у провінції Нанґаргар «цілковито звільнена» від «Ісламської держави», заявили в апараті губернатора провінції. Тепер афганські силовики продовжують наступ на позиції екстремістів у сусідніх селах, щоб вибити їх іще далі.
Це підтвердили і в Кабулі, де додали, що в перебігу операції зачистки в регіоні були знищені принаймні 22 бойовики.
Місцевість Тора-Бора, з численними і природними, і штучно створеними печерами і підземними тунелями між ними, стала відомою як «фортеця» екстремістської мережі «Аль-Каїда» і її тодішнього ватажка Усами бін Ладена. 2001 року він зумів утекти звідти з-під бомбардувань авіації США й союзників і подальших наземних спецоперацій до сусіднього Пакистану. Пізніше місцевість опинилася під контролем противладного екстремістського угруповання «Талібан». П’ять днів тому цю місцевість захопило ще одне екстремістське угруповання «Ісламська держава», що є непримиренним противником інших екстремістських сунітських угруповань, бо конкурує з ними за владу і за «ідею» ісламського екстремізму.
Афганські і союзні їм американські сили воюють із угрупованням «Ісламська держава» у провінції Нанґаргар, відколи його бойовики з’явилися там у січні 2015 року.
У квітні цього року США скинули на інший печерний комплекс «Ісламської держави» у провінції Нанґаргар, в адміністративному районі Ачин, свою найпотужнішу неядерну бомбу. За даними Міністерства оборони Афганістану, той удар знищив понад 90 бойовиків. Як стверджують, цивільні мешканці при цьому не потерпіли завдяки вжитим запобіжним заходам.
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