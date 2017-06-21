Євродепутати закликали Раду дотриматися процедури обрання аудитора НАБУ

Депутати Європарламенту Ребекка Гармс та Петрас Ауштревічус закликали Верховну Раду України дотриматися прозорої процедури під час обрання парламентом аудитора Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться в листі депутатів до голови Верховної Ради Андрія Парубія та голови антикорупційного комітету парламенту Єгора Соболєва.

«Ми були проінформовані, що завтра (тобто 21 червня – ред.) в антикорупційному комітеті Верховної Ради ви можете проголосувати щодо кандидата на аудитора НАБУ від парламенту без проведення інтерв’ю з усіма кандидатами, хто подав документи», – пишуть Гармс і Ауштревічус у листі, який є в розпорядженні Радіо Свобода. На думку євродепутатів, це «може підірвати справедливий і прозорий процес відбору, оскільки не всі кандидати… відомі всім членам комітету».

Скан-копія листа євродепутатів до голови Верховної Ради

Ребекка Гармс та Петрас Ауштревічус також повідомили, що в четвер, 22 червня, планують відвідати Київ.

21 червня також Антикорупційна група Реанімаційного пакету реформ закликала депутатів Верховної Ради дотриматися процедури при визначенні кандидатури аудитора Національного антикорупційного бюро та провести співбесіди зі всіма кандидатами, які взяли участь у конкурсі.

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.