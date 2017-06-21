ДСНС попереджає про грози і шквали в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози і шквали в Україні

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, вдень 21 червня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської і Сумської областей, очікується гроза, місцями шквал 15-20 метрів за секунду.

За даними ДСНС, 22 червня вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях подекуди грози й шквали 15-20 метрів за секунду.

У Києві, за даними синоптиків, сьогодні опадів не буде,температура вдень 25-27 градусів тепла.