Луценко: вніс до Ради подання щодо депутата Довгого

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що він вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого.

«Вніс подання до Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що це подання стосується кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

Олесь Довгий, який є членом депутатської групи «Воля народу», заявив, що не володіє інформацією щодо будь-яких кримінальних справ проти нього.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

Цього тижня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань, також 10-14 липня. Після цього у липні завершується шоста сесія Ради.