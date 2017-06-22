Суд окупованого Криму розгляне продовження арешту Чийгоза на 3 місяці – Полозов

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 22 червня має розглянути подане напередодні прокурором клопотання про продовження арешту одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов, опублікувавши на сторінці у Facebook копію клопотання.

Згідно з документом, сторона звинувачення апелює до того, що Ахтем Чийгоз «звинувачується в скоєнні тяжкого злочину», а також «має паспорт громадянина України, що передбачає його можливість сховатися від суду». Також в клопотанні прокурор стверджує, що, перебуваючи на волі, Чийгоз може «вплинути на свідків і потерпілих».

Микола Полозов назвав ці підстави для продовження арешту «надуманими». Через це захист зажадав ознайомити Чийгоза з письмовим клопотанням прокурора, через що напередодні не відбувся його розгляд.

Російські силовики затримали Ахтема Чийгоза в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого». 20 липня 2016 року суд на закритому засіданні розділив цю справу на два провадження: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо – по інших фігурантах процесу, Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.

Ахтем Чийгоз перебуває в СІЗО вже понад 2 роки.