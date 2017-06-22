Апеляційний суд Києва ухвалив узяти під варту екс-податківця Віктора Башука

Апеляційний суд Києва 21 червня ухвалив задовольнити клопотання слідчого Генпрокуратури і застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб щодо підозрюваного Віктора Башука. Альтернативним запобіжним заходом є внесення застави в суму 15 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба суду.

Майже місяць тому, 25 травня Печерський районний суд Києва ухвалив застосувати щодо Башука запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, але прокурор подав апеляційну скаргу на це рішення.

Віктор Башук є колишнім начальником Державної податкової інспекції в Шевченківському районі Києва. Екс-чиновник, за даними Генпрокуратури, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Також 21 червня Апеляційний суд Києва частково задовольнив клопотання слідчого ГПУ щодо ще одного колишнього начальника Державної податкової інспекції в Шевченківському районі Києва – А. П. Ярошенка. Суд частково задовольнив скаргу прокуратури на рішення Печерського районного суду Києва відмовити в триманні під вартою підозрюваного екс-податківця.

Апеляційний суд ухвалив застосувати щодо Ярошенка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Як і Башук, Ярошенко підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем») Кримінального кодексу України.

24 травня головний військовий прокурор і міністр внутрішніх справ України заявили про викриття мережі ухилення від сплати податків, заснованої податківцями в час правління екс-президента Віктора Януковича. Як повідомили Анатолій Матіос і Арсен Аваков, були проведені понад 450 обшуків у 15 областях і затримані 25 екс-керівників податкових органів у справі про завдання державі збитків у 97 мільярдів гривень. Частину цих чиновників суди відпустили під особисте зобов’язання або під заставу.