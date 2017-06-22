Два голодувальники у Львові припинили протест через сміття

Вранці 22 червня чиновниця Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк і представник партії «Укроп» Олександр Сироїд повідомили, що припиняють голодування.

«Сміття і так міський голова не вивозитиме. Сенсу і сил далі голодувати немає. Лікарі обстежили і сказали, що наступна доба була би критичною», – написала на своїй сторінці у Facebook Ольга Березюк.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, рішення припинити голодування ухвалив також і Олександр Сироїд.

Двоє львів’ян розпочали голодування 20 червня на знак протесту через не вирішену у Львові проблему з вивезенням і утилізацією сміття. Вчора ввечері до протестувальників голова Львівської ОДА Олег Синютка викликав швидку допомогу, щоб медики обстежили голодувальників. Лікарі порадили їм припинити протест.

21 червня у Львові віце-прем’єр Геннадій Зубко провів робочу нараду з представниками місцевої влади і повідомив про план, який передбачає як одноразове, так і системне вивезення відходів. Щоб вивезти все сміття зі Львова, потрібно щонайменше два тижні, додав Зубко. Про конкретні кроки з реалізації такого плану наразі невідомо.

У Києві біля будівлі Адміністрації Президента продовжують голодування народні депутати від партії «Самопоміч» Олег Березюк, Оксана Сироїд (однофамільці львівських протестувальників) і Тарас Пастух.

На сьогодні у Львові накопичилось близько 12 тисяч побутових відходів.