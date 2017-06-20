Двоє Березюків, двоє Сироїдів та Пастух: голодування через проблему львівського сміття

20 червня у Верховній Раді депутати сперечались, хто винен у сміттєвому колапсі Львова. Мера цього міста Андрія Садового закликали вирішити проблему, або йти у відставку. Натомість, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд повідомила про початок свого голодування на знак солідарності з головою фракції «Самопоміч» Олегом Березюком. Той уже другий день поспіль сидить під Адміністрацією президента, закликаючи перших осіб держави вирішити проблему львівського сміття. Пізніше оголосив голодування ще один народний депутат від фракції «Самопоміч» Тарас Пастух. Тим часом, власне, у Львові відбувається паралельне голодування – на знак «незгоди з бездіяльністю Садового». Що про ситуацію думають депутати?

На засідання Верховної Ради у вівторок Олег Березюк не з’явився – він заявляє, що продовжуватиме голодування під Адміністрацією президента, аж поки глава держави «не зніме блокаду Львова».

Березюк закликає президента України Петра Порошенка відкрити сміттєзвалища України для львівського сміття, виділити місту якісний майданчик для нового полігону та погодити на рівні уряду гроші, запропоновані Європейським інвестиційним банком на будівництво переробного заводу.

«Це деспотичне знущання над людьми», – коментував Березюк.

Він також розповів журналістам, що спав за ніч лише кілька годин, не їв і зараз страждає від головного болю.

Петро Порошенко до Олега Березюка під Адміністрацію президента не виходив, адже з 19 червня перебуває у Вашингтоні з офіційним візитом.

Березюка у парламенті підтримала віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Виступаючи з трибуни, вона звинуватила владу у тому, що та «не живе по-новому, а очолила старі схеми», і навмисне блокує вирішення львівської проблеми.

«Я хочу сьогодні підтримати Олега Березюка. Я приєднаюся до нього, я буду голодувати для того, щоби спробувати захистити людей від вашого свавілля», – сказала Сироїд.

Що робити Садовому?

Голодування не вирішить проблеми, Андрій Садовий повинен подати у відставку, якщо безсилий звільнити Львів від сміття. Із такою заявою виступила народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Оксана Юринець. Вона нагадала, що прибирання відходів було однією з головних передвиборчих обіцянок чинного мера міста.

За словами Юринець, до Верховної Ради вона чотири роки пропрацювала депутатом обласної ради і переконалась, що Садовий не зацікавлений у вирішенні проблеми сміття.

«Це питання Грибовицького сміттєзвалища було дуже давно і довго. І кожного разу щось заважало. Сьогодні є більшість, є голова міста, децентралізація фінансова, яка дає можливості, щоби ви розуміли: 7 мільярдів – бюджет розвитку всієї країни, 1 мільярд 800 мільйонів – бюджет розвитку Львова. Кому треба з чим допомагати?», – запитує Юринець.

Депутат Олексій Гончаренко («Блок Петра Порошенка») переконаний, що «Самопоміч» лише намагається відволікти увагу від «11-річного провалу» Андрія Садового у питанні сміття, оголосивши голодування. І це виглядає абсурдно, каже він.

«У Львова є гроші: 700 мільйонів гривень на депозитах лежать, які можна направити на вирішення цієї проблеми. Тобто, сьогодні Львів не знає, що з цими грошима робити – він їх кладе на депозит. 700 мільйонів гривень – це більше ніж 20 мільйонів євро. А скільки вже грошей витрачено на те, щоби возити сміття по всій країні туди-сюди? Та за ці гроші уже можна було добудовувати (сміттєпереробний – ред.) завод», – каже Гончаренко.

«У випадку з Садовим – це тема сміття, у моєму випадку – квартира» – Лещенко

Проте не вся фракція «Блоку Петра Порошенка» одностайна у звинуваченнях на адресу Садового. Скажімо, депутат Сергій Лещенко вважає, що Порошенко та його оточення діє за звичною схемою, аби нейтралізувати тих політиків чи активістів, які висловлюються про корупцію верхівки влади.

«У випадку з Садовим – це тема сміття, у випадку з Шабуніним – тема грантів, у моєму випадку – квартира. Вони знаходять теми і починають максимально атакувати з усіх можливих гармат: медійних, політичних, урядових», – вважає Лещенко.

У проблемі львівського сміття винна і місцева влада, і верхівка держави, каже депутат Олександр Вілкул («Опозиційний блок»). І без політичних ігор тут не обходиться, каже він.

«Я – точно не прихильник Андрія Садового. Але я вважаю, що депутати, керівники держави не можуть давати поради – іти чи не йти з посади меру міста», – каже Вілкул.

«Дзеркальне» голодування Березюк та Сироїда у Львові

Тим часом у Львові відбувається «дзеркальне» голодування, і також через проблему сміття. Тезка голови фракції «Самопоміч» за прізвищем, представниця Львівської ОДА Ольга Березюк звинувачує у проблемах саме мера міста. До її безстрокового голодування приєднався журналіст Олександр Сироїд – тезка віце-спікера Верховної Ради.

Садовий вдає із себе жертву, заробляючи політичні дивіденди, переконана Ольга Березюк.

«Просто треба їхати до людей і з людьми говорити. Що це не просто пусті слова, а реальні кроки. Люди чекали його, що він приїде і домовлятиметься про те, що прийматимуть сміття зі Львова. Але він цього не зробив. Бо йому невигідно», – говорить працівниця Львівської ОДА.

Садовий на голодування Ольги Березюк відреагував: запитав, як вона себе почуває і чи не принести парасольку, тому що дуже спекотно.

«Сьогодні у Львові дійсно складна ситуація – 30% майданчиків міста є критично переповнені. Ця інформація відома всім: і президенту, і прем’єру. Не подобається Садовий, не подобається «Самопоміч» – бийте, карайте, відкривайте кримінальні справи, будь ласка, я готовий. Але не робіть заручниками громаду міста Львова», – коментував Садовий своє бачення ситуації навколо львівського сміття в ефірі Радіо Свобода.

Пізніше 20 червня оголосив голодування через ситуацію зі сміттям у Львові і народний депутат від «Самопомічі» Тарас Пастух.

«Ця проблема може бути знята лише однією людиною в державі. Але якщо він забув долю своїх попередників, то наше завдання допомогти йому прийняти це рішення. Настав час львів’янам нагадати свою силу. А нам сусідам Львова та іншим містам допомогти в цій боротьбі. Тому, в знак підтримки своїх друзів-львів’ян приєднуюсь до акції і також оголошую голодування», – написав Пастух.