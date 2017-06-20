Ще один представник «Самопомочі» оголосив голодування

Народний депутат від фракції «Самопоміч» Тарас Пастух також оголосив голодування через ситуацію зі сміттям у Львові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Таким чином, на даний час вже троє представників «Самопомочі» у парламенті голодують біля Адміністрації президента в Києві.

«Ця проблема може бути знята лише однією людиною в державі. Але якщо він забув долю своїх попередників, то наше завдання допомогти йому прийняти це рішення. Настав час львів’янам нагадати свою силу. А нам сусідам Львова та іншим містам допомогти в цій боротьбі. Тому, в знак підтримки своїх друзів-львів’ян приєднуюсь до акції і також оголошую голодування», – написав Пастух.

19 червня голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк оголосив голодування, вимагаючи від влади України вирішити проблему зі сміттям у Львові. 20 червня до нього приєдналася віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

20 червня у Львові оголосила голодування керівник департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк (не родичка Олега Березюка), заявивши, що протестує проти бездіяльності у вирішення проблеми зі сміттям міського голови Львова Андрія Садового.

Також у Львові біля ратуші голодування оголосив Олександр Сироїд, помічник депутата міськради від «Укропу». Він заявив, що протестує «проти свавілля і бардаку в місті».

Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій двічі зверталася до уряду, президента, парламенту і Ради нацбезпеки та оборони з проханням про оголошення Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації і просила допомогти з вивезенням сміття.

20 червня голова Львівської ОДА Олег Синютка мав провести нараду з міськими головами області і проситиме їх допомогти Львову. Таке доручення Синютка отримав від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який звинуватив мера Львова Андрія Садового у нездатності вирішити проблему з вивезенням твердих відходів. У свою чергу, президент Петро Порошенко раніше доручив голові уряду вжити «невідкладних заходів» щодо вирішення проблеми зі сміттям у Львові.

Садовий напередодні заявив, що в місті накопичилося 8500 тонн твердих побутових відходів, які нікуди вивозити. А 20 червня у ранковому ефірі на Радіо Свобода мер Львова заявив, що в Україні є 5,5 тисяч полігонів, але влада, за його словами, не хоче допомогти місту.