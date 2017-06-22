У Дніпрі 22 червня жінку оштрафували за «георгіївську стрічку»

У Дніпрі під час заходів до 22 червня у жінки правоохоронці вилучили «георгіївську стрічку». Про це повідомили в обласній поліції.

За даними з поліції, щодо жінки склали протокол про адміністративне правопорушення. Згідно зі статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виготовлення або пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки карається штрафом від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас координатори мітингу, ініційованого громадською організацією «Комуністи Дніпропетровщини» 22 червня у Дніпрі заявили, що не просили учасників приходити на захід з «георгіївськими стрічками», навпаки – цього дня умисно відмовились від використання будь-якої символіки.

21 червня за цією ж статтею було складено протокол у місті Жовті Води Дніпропетровської області, повідомили в поліції області.

У поліції також поінформували, що загалом заходи з нагоди 22 червня у Дніпрі відбулися спокійно, правоохоронці здійснювали посилене патрулювання.

22 червня в Дніпрі члени забороненої судом громадської організації «Союз радянських офіцерів» провели зібрання – мітинг, покладання квітів до монументів загиблим у роки Другої світової війни офіцерам та до пам’ятника загиблим правоохоронцям, а також «антифашистський» марш. У заходах взяли участь близько півсотні людей. Їх охороняли й супроводжували колоною до пам’ятників кілька десятків поліцейських.

Раніше у Дніпрі представники громадської ради при СБУ в Дніпропетровській області заявляли, що 22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, можуть статись провокації, подібні до тих, які відбулись 9 травня.

12 червня президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону «георгіївської стрічки» в Україні. У Кодексі про адміністративні правопорушення тепер з’явилася стаття за «виготовлення і пропаганду георгіївською (гвардійської) стрічки». За її носіння або демонстрацію стрічки передбачене покарання: штраф – від 850 до 2550 гривень. За повторне порушення протягом року штраф може вирости до 5100 гривень. Також порушник може отримати 15 діб арешту.