Сейм Польщі ухвалив зміни до законодавства про іноземних робітників

Сейм Польщі впровадив зміни до законодавства щодо працевлаштування іноземців, зазначається у повідомленні на сайті установи. Мова йде про тих людей, які приїжджають на сезонні або короткотермінові роботи – до 6 місяців.

«Відповідно до постанови, буде впроваджено додатковий дозвіл на сезонну роботу, який видаватиме староста. Іноземець зможе виконувати сезонну роботу протягом 9 місяців у календарному році. Додаткові зміни мають на меті посилення процедури, пов’язаної із виконанням короткотермінової роботи громадянами 6 країн: Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Польське радіо», також впроваджується плата у розмірі 30 злотих за реєстрацію заяви працедавці про намір найняти на роботу іноземця.

За даними польського видання часопису Forbes, кількість українців, які працюють у Польщі, протягом останніх двох років потроїлася і сягнула 1,2 мільйона.