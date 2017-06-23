Верховна Рада планує розглянути законопроект про діяльність вишів на Донбасі

Верховна Рада планує 23 червня розглянути законопроект щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей. Цей документ є одним із трьох законопроектів, запланованих до розгляду на пленарному засіданні в п’ятницю.

З 10:00 до 11:00 у парламенті відбувається година запитань до уряду, а згодом має розпочатися оголошення депутатських запитів.

Ранкове засідання відкрив голова Верховної Ради Андрій Парубій, у сесійній залі зареєструвалися 336 депутатів.