Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
23 Червень 2017, Київ 10:36
Новини | Політика

Верховна Рада планує розглянути законопроект про діяльність вишів на Донбасі

Верховна Рада планує 23 червня розглянути законопроект щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей. Цей документ є одним із трьох законопроектів, запланованих до розгляду на пленарному засіданні в п’ятницю.

З 10:00 до 11:00 у парламенті відбувається година запитань до уряду, а згодом має розпочатися оголошення депутатських запитів.

Ранкове засідання відкрив голова Верховної Ради Андрій Парубій, у сесійній залі зареєструвалися 336 депутатів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG