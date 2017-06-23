В Ірані сотні тисяч людей беруть участь в антиізраїльських акціях

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Тегерана й інших міст Ірану, щоб взяти участь в організованих владою антиізраїльських демонстраціях з нагоди «дня Кудса» – Кудс є арабською назвою міста Єрусалима.

На демонстраціях палили прапори Ізраїлю, а також США, вигукували заклики «Смерть Ізраїлеві» та «Смерть США».

Демонстранти також вигукували гасла проти королівської родини Саудівської Аравії й екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Виступаючи на акції в Тегерані, спікер парламенту Ірану Алі Ларіджані назвав Ізраїль «матір’ю тероризму» і заявив, що його дії призвели до переселення «мільйонів мусульман».

Президент Ірану Хасан Роугані під час ходи Тегераном розкритикував законопроект про санкції, схвалені Сенатом США раніше цього місяця.

«День Єрусалима» встановив в Ірані засновник ісламського режиму в цій країн аятола Руголла Хомейні. Цього дня відбуваються масові організовані державою виступи на підтримку палестинців і засудження Ізраїлю, якого Іран не визнає.

Цього року відзначення «Дня Єрусалима» відбувається після нападів у Тегерані, відповідальність за які взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Крім того, демонстрації відбуваються на тлі загострення боротьби за вплив у регіоні між шиїтським Іраном і Саудівською Аравією, де керують суніти.

Представники керівництва й ісламських політичних кіл Ірану раніше не раз закликали «стерти Ізраїль із мапи світу». Антиізраїльської політики дотримується й підтримуваний шиїтським Іраном шиїтський войовничий рух «Хезболла» в Лівані, що має власну армію і вже влаштовував кілька локальних воєн проти Ізраїлю.

США і їхній союзник Ізраїль звинувачують Іран у підтримці тероризму і підбурюванні заворушень на Близькому Сході.