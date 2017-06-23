Туск: пропозиції Лондона щодо забезпечення прав громадян ЄС «нижчі від очікуваних»

Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що британські пропозиції щодо забезпечення прав громадян ЄС після виходу Лондона зі співдружності «нижчі від очікуваних».

«Ці ризики погіршують ситуацію для наших громадян у Великій Британії», – заявив Туск 23 червня після дводенного саміту у Брюсселі.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель зазначила, що британські плани є «добрим початком, але не проривом».

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запропонувала тим, хто законно прибув до країни до Brexit-у, можливість отримати ті самі права на працю, охорону здоров’я та вигоди, які мають громадяни Британії. Вона назвала свої пропозиції «чесними і серйозними».

Детальніший план виходу Лондона з ЄС має бути представлений у британському парламенті 26 червня.

Цього тижня Велика Британія і Євросоюз офіційно розпочали переговори про Brexit.

Минулого року на референдумі британці проголосували за вихід країни з ЄС. Він має завершитися до кінця березня 2019 року.